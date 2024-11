Nicht geknackt: 120 Millionen Euro bleiben im Eurojackpot

Helsinki (dpa) – Der Eurojackpot ist wieder nicht geknackt worden. Damit geht es am Dienstag erneut um 120 Millionen Euro, wie Westlotto nach der Ziehung mitteilte. Kein Spieler und keine Tippgemeinschaft setzte auf die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen 6, 10, 30, 34, 41 und die beiden Eurozahlen 7 und 10.

Sollte es bei der nächsten Ziehung am Dienstag einem Deutschen gelingen, auf die richtigen Zahlen zu tippen, wäre der deutsche Gewinnrekord eingestellt. Auch die zweite Gewinnklasse wird dann attraktiv sein: Dort werden am Dienstag 21 Millionen Euro ausgespielt. Denn jeder Euro, der nicht in der 1. Gewinnklasse ausgeschüttet wird, bildet in der 2. Gewinnklasse einen weiteren Jackpot.

Diese zweite Klasse wurde heute immerhin schon mal geknackt: Sechsmal wurden fünf richtige Gewinnzahlen plus eine der beiden Eurozahlen getippt – und jeder Tipper oder jede Tippgemeinschaft erhält rund 4,2 Millionen Euro. Sie gehen jeweils nach Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen sowie nach Norwegen und Italien.

In der Geschichte dieser Lotterie gab es bislang nur zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Ein Gewinner kam aus Schleswig-Holstein (Juni 2023) und einer aus Berlin (November 2022).

Der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Die Dänen scheinen für diese Lotterie ein besonderes Faible zu haben, denn auch im Juni 2024 ging der Höchstgewinn in Deutschlands nördliches Nachbarland.

Mehr geht nicht – denn die europäische Lotterie mit 19 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der ersten Gewinnklasse beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.