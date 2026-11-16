Hauseinsturz in Görlitz
Nach tödlicher Gasexplosion: Anklage gegen zwei Männer
Hauseinsturz in Görlitz
Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat im Fall des eingestürzten Hauses in Görlitz Anklage gegen zwei Männer wegen Mordes erhoben. (Archivbild)
Sebastian Kahnert. DPA

Im Mai stürzte im ostsächsischen Görlitz ein Haus nach einer Gasexplosion ein. Drei Menschen starben. Jetzt werden die beiden Tatverdächtigen wegen Mordes angeklagt.

Lesezeit 1 Minute

Görlitz (dpa) – Nach dem tödlichen Einsturz eines Wohnhauses im Mai im sächsischen Görlitz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Sie lautet auf Mord. Ihnen wird vorgeworfen, eine Gasexplosion verursacht zu haben. Bei dem Unglück kamen am 18. Mai zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare ums Leben.

Die Kammer werde zunächst über die Zulassung der Anklage entscheiden, erst dann werde der Zeitpunkt für die Hauptverhandlung festgelegt.

Nach den vorliegenden vorläufigen Sachverständigengutachten ist die Gasexplosion als Einsturzursache demnach bestätigt. Nach aktuellem Erkenntnisstand seien die beiden Tatverdächtigen am Nachmittag vor dem Einsturz im Umfeld der Gründerzeitvilla unterwegs gewesen und hätten nach «stehlenswertem Gut» gesucht, hieß es in einer früheren Mitteilung. Die Männer hatten es den Angaben zufolge unter anderem auf Fahrräder, Schrott sowie Buntmetalle abgesehen.

In dem Haus, das später einstürzte, sollen sie Gasleitungen beschädigt beziehungsweise manipuliert haben. Die mutmaßlichen Buntmetalldiebe stammen aus Polen und Afghanistan. Gegen die Männer ermittelt die Polizei auch wegen anderer Delikte. Es handle sich dabei etwa um Raub, Diebstahl und Einbruch.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-3074/1

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