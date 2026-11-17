Eine Swingerparty im Mannheimer Rathaus: Mit dieser Schlagzeile sorgte Stadtrat Julien Ferrat im Sommer für Aufsehen und Ärger. Nun muss er ein Ordnungsgeld bezahlen - und zeigt sich unbeeindruckt.

Mannheim (dpa) - Nach einer mutmaßlichen Swingerparty im Rathaus in Mannheim hat der Gemeinderat ein Ordnungsgeld gegen den verantwortlichen Stadtrat Julien Ferrat beschlossen. Mit einer Enthaltung und nur einer Gegenstimme entschied das Gremium, dass Ferrat 750 Euro zahlen muss. Der 35-Jährige, der für die Wählerinitiative Die Mannheimer im Gemeinderat sitzt, hatte Ende August nach eigenen Angaben eine Swingerparty im Rathaus veranstaltet. Damit sorgte er für erhebliches Aufsehen und viel Kritik.

Ferrat ergriff nach der Abstimmung das Wort und bezeichnete die Kritik an seiner Person als ehrenrührig. Jeder, der die Party nicht statthaft gefunden habe, kritisiere sie nur deshalb, weil er es bereue, nicht selber dabei gewesen zu sein. Er kündigte an, gegen das Ordnungsgeld juristisch zu Felde zu ziehen.

In dem Antrag der Stadt hatte es geheißen: «Der Gemeinderat der Stadt Mannheim missbilligt die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung (...).» Der Gemeinderat fordere Stadtrat Ferrat auf, sich künftig ordnungsgemäß zu verhalten.

Raum für kommunalpolitischen Stammtisch reserviert

Direkt nach der mutmaßlichen Swingerparty bestätigte die Stadt, dass Ferrat im Rahmen seines kommunalpolitischen Mandats Räume im Rathaus für einen «kommunalpolitischen Stammtisch beziehungsweise Bürgersprechstunden» reserviert hatte. «Die Stadtverwaltung hat Herrn Stadtrat Ferrat ausdrücklich schriftlich darüber informiert, dass der für seine Tätigkeit reservierte Raum nicht für Nacktveranstaltungen, Swinger-Partys und ähnlichem genutzt werden darf», hieß es.

Ferrat hatte wiederum in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) argumentiert, es gebe keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus explizit verbiete. Die Veranstaltung werde sich auch unmittelbar auf seine Gemeinderatsarbeit auswirken.

Ferrat setzt sich für FKK-Swinger-Paradies in Mannheim ein

«Dadurch, dass es keine rein theoretische Diskussionsrunde war, sondern eine Veranstaltung mit großem Praxisbezug, konnten wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung des geforderten FKK-Swinger-Paradieses gewonnen werden», argumentierte er. Für ein solches setzt sich Ferrat seit längerem ein - bislang erfolglos.

Ein Rechtsexperte teilte dagegen mit, Stadträte dürften keine Swingerpartys in Rathäusern veranstalten. Einzelne Mitglieder der Gemeinderäte seien berechtigt, für die mit ihrem Amt verbundenen Tätigkeiten die städtischen Räumlichkeiten zu betreten, schrieb Ekkehart Reimer von der Universität Heidelberg. «Das Veranstalten von Partys habe damit nichts zu tun.

Sondernutzungserlaubnis notwendig?

Feierlichkeiten seien sogenannte Sondernutzungen, für die es einer besonderen Erlaubnis bedürfe. Die Erteilung einer solchen Sondernutzungserlaubnis sei ausschließlich Aufgabe des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung. Allerdings sei das Veranstalten von Partys an sich auch nicht strafbar, so der Experte. Dies könne sich ändern, wenn jemand zum Beispiel laut Strafgesetzbuch «öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt».

Schon früher sorgte Ferrat für Schlagzeilen: Im Mai 2025 rief er mit einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt zu einer «Politischen Bildungsfahrt nach Cap d'Agde» auf - einer FKK-Swinger-Reise nach Frankreich. Ein Bild zum Artikel zeigte Ferrat nackt am Strand. Sein Geschlechtsteil bedeckte er nur mit einem Schild mit der Aufschrift «Die Mannheimer im Gemeinderat». Die Reisepläne hatten Unverständnis ausgelöst, die CDU hatte den Beitrag im Amtsblatt als «hirnverbrannt» bezeichnet. Selbst der Deutsche Verband für Freikörperkultur hatte Ferrats Pläne für den FKK-Swinger-Urlaub kritisiert.

Bürgerinformationssystem der Stadt Mannheim