Menschen niedergestochen Nach Angriff in Zug in England: Keine Hinweise auf Terror dpa 02.11.2025, 01:03 Uhr

i Angriff in Zug in England Joe Giddens. DPA

Nach einem Angriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon in England gibt es derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Terrorangriff. Das teilte Superintendent John Loveless von der British Transport Police in Huntingdon mit.

