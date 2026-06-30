Im Block-Prozess wird ein Zeuge aus Israel weiter per Video befragt. Der Mann steuerte bei der gewaltsamen Rückholung der Kinder an Neujahr 2024 eines der Autos. Er berichtet, was ihm heute klar ist.

Hamburg (dpa) – Ein 42-Jähriger, der bei der gewaltsamen Rückholung der Block-Kinder aus Dänemark in der Silvesternacht 2023/24 einer der Fahrer gewesen sein soll, fühlt sich im Rückblick nach eigenen Worten ausgenutzt.

«Heute sage ich ganz klar: Der hat mich ausgenutzt», sagte der Zeuge aus Israel bei seiner Videovernehmung vor dem Landgericht Hamburg laut Übersetzung. Damit spielte der Mann auf den Chef der israelischen Sicherheitsfirma, David Barkay, an, der laut Anklage Drahtzieher der Rückholung der Block-Kinder war.

Die Hamburger Unternehmerin Christina Block ist angeklagt, die israelische Sicherheitsfirma im Zuge eines langen Sorgerechtsstreits mit ihrem Ex-Mann damit beauftragt zu haben, ihre beiden jüngsten Kinder vom Wohnort des Vaters in Dänemark zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet die Vorwürfe. Die Sicherheitsfirma habe auf eigene Faust gehandelt, hatte sie erklärt. Es gibt noch sechs weitere Angeklagte. Für alle Beschuldigten in dem Fall gilt die Unschuldsvermutung.

Die Kinder waren beim Beobachten des Silvesterfeuerwerks in dem dänischen Ort Gråsten (Gravenstein) in einen Wagen gezerrt und nach Deutschland gebracht worden. Barkay habe dem Team gesagt, es handele sich um eine mit den Behörden abgestimmte Rettungsaktion, sagte der Zeuge. Doch es sei alles ganz anders gewesen. Er sei aufgrund der Geschehnisse in Behandlung.

Der 42-Jährige und weitere Beschuldigte aus Israel hatten sich mitten im laufenden Prozess gemeldet. Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einer Anklage und einem Prozess rechnen.