Am Abend wird die Polizei über mögliche Schüsse an einem Parkplatz in Bielefeld informiert. Es gibt mehrere Verletzte. Was genau geschah, ist auch Stunden danach noch unklar.

Bielefeld (dpa) – Mehrere Menschen sind am Abend bei einem Vorfall in Bielefeld-Schildesche verletzt worden. Die Polizei wurde darüber informiert, dass an einem Parkplatz Schüsse gefallen sein sollen, wie ein Sprecher sagte. Ob die Verletzten Schusswunden hätten, könne man derzeit nicht sagen. Der Tatort sei für die Spurensicherung gesperrt worden. Aus «ermittlungstaktischen Gründen» könne man zunächst keine näheren Angaben machen, sagte der Sprecher. Bis zum Morgen gab die Polizei dann auch keine weiteren Informationen mehr preis.

Der WDR berichtete, Zeugen hätten von einer Auseinandersetzung erzählt, bei der Schüsse gefallen seien. Einige Verletzungen gingen demnach auf den Einsatz von Stichwaffen zurück. Mehrere mutmaßliche Täter seien auf der Flucht. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.