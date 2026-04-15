Kriminalität
Minister: Neun Tote nach Schüssen in türkischer Schule
IHA. DPA

Kahramanmaras (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Angriff eines Achtklässlers in einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras ist auf neun gestiegen. Acht Schüler und ein Lehrer seien tot und es gebe 13 Verletzte, teilte der türkische Innenminister Mustafa Ciftci mit.

