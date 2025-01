Mindestens zehn Tote bei Hotel-Brand in türkischem Skigebiet

Der Januar ist eine beliebte Zeit zum Skifahren in der Türkei. Doch dann kommt es in einem Hotel zur Katastrophe.

Istanbul (dpa) - Bei einem Brand in einem Hotel in einem Skiresort im Nordwesten der Türkei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere seien bei dem Feuer in der Provinz Bolu verletzt worden, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit.

Der Brand war nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht noch aus ungeklärten Gründen ausgebrochen.

30 Feuerwehrautos und 28 Rettungswagen seien zum Einsatzort geschickt worden. Bilder zeigten, wie das Dach und die oberen Stockwerke brannten.