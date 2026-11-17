Die Opfer schliefen, als die Täter in ihre Stuttgarter Villen eindrangen und sie fesselten. Auch Formel-1-Manager Willi Weber wurde ausgeraubt – nun hat der Prozess begonnen.

Stuttgart (dpa) - Im Prozess um mehrere gewaltsame Raubüberfälle auf Millionärsvillen in Stuttgart wollen sich die drei Angeklagten vor Gericht zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Männer sollen als Teil einer mindestens vierköpfigen Bande in die Villen und Häuser eingedrungen sein, ihre oft schlafenden Opfer überwältigt, gefesselt, zum Teil auch geschlagen und schließlich ausgeraubt haben. Zu den Betroffenen gehört auch der frühere Formel-1-Manager Willi Weber, die einst rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Einer der drei Angeklagten soll bei drei Überfällen in Stuttgart beteiligt gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft zum Prozessbeginn vor dem Landgericht Stuttgart ausführte. Die anderen beiden sind demnach mindestens ein Mal mit dabei gewesen. Insgesamt machten sie laut Anklage allein in Stuttgart mehr als 2,4 Millionen Euro Beute.

Festnahmen in Rumänien

Im Februar waren die Männer im Alter von 34, 41 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen worden. Die mutmaßliche Bande soll nicht nur die drei Ehepaare in Stuttgart ausgeraubt haben, sondern auch ein Paar im bayerischen Altenstadt. Vor dem Landgericht werden die drei Taten aus dem vergangenen Jahr in Stuttgart verhandelt. Der vierte Verdächtige sitzt nicht auf der Anklagebank, weil er an den Taten in Stuttgart nicht beteiligt gewesen sein soll.

Zunächst sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Mit dem Urteil wird erst im Februar des kommenden Jahres gerechnet.