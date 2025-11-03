Messerattacke in England: Tatverdächtiger angeklagt

Der Messerangriff in einem Zug in England beschäftigt die Ermittler und Behörden intensiv. Am Morgen gibt die Polizei ein Update - der Tatverdächtige soll noch am Montag vor Gericht erscheinen.

Huntingdon (dpa) - Nach dem Messerangriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon ist der Tatverdächtige angeklagt worden. Dem 32-Jährigen wird versuchter Mord in insgesamt elf Fällen, Körperverletzung sowie der Besitz einer Stichwaffe vorgeworfen, wie die British Transport Police am Morgen mitteilte. Er soll noch im Laufe des Tages vor dem Peterborough Magistrates' Court erscheinen.

Die Polizei hatte am Sonntagmittag vorerst einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen. Der Mann kommt aus der englischen Stadt Peterborough, Angaben vom Wochenende zufolge wurde er in Großbritannien geboren und hat einen Migrationshintergrund. «Unsere Ermittlungen befassen sich auch mit weiteren möglicherweise zusammenhängenden Straftaten», sagte Deputy Chief Constable Stuart Cundy.

Nach dem Angriff am Samstagabend waren insgesamt elf Menschen im Krankenhaus behandelt worden, fünf konnten mittlerweile wieder entlassen werden. Ein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er ist ein Mitarbeiter der Bahn, der sich dem Angreifer entgegenstellte. Sein Verhalten sei «geradezu heldenhaft» gewesen und habe zweifellos Menschenleben gerettet, hatte Cundy am Sonntagabend gesagt.