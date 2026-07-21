Mitten im morgendlichen Trubel vor der berühmten Akropolis werden ein Mann und eine Frau plötzlich von einem Unbekannten attackiert und verletzt. Was bislang bekannt ist.

Athen (dpa) – Ein Mann soll am Morgen nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschließend ein Touristenpaar angegriffen haben. Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews.

Passantin meldet Mann mit Messer

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann anschließend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinverletzung, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.