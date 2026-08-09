Notfälle
Mehrere Verletzte durch Schüsse in Dänemark
Polizei in Dänemark
In einer Kleinstadt in Dänemark sind Schüsse gefallen. (Symbolbild).
Steffen Trumpf. DPA

An einem Sonntagnachmittag fallen Schüsse in einer Wohngegend der dänischen Kleinstadt Holbæk. Die Polizei ist mit vielen Kräften Ort - und fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Lesezeit 1 Minute

Holbæk (dpa) - Bei Schüssen in der dänischen Kleinstadt Holbæk sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben an mehreren Orten der Stadt im Nordwesten auf der Hauptinsel Seeland in Dänemark im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen seien die mutmaßlichen Täter in einem Auto geflohen. Die Polizei vermutet eine Auseinandersetzung im kriminellen Milieu.

Über die Schwere der Verletzungen machte sie zunächst keine Angaben. Ebenso ist unklar, wie viele Menschen verletzt sind. Die Schüsse seien in einer Wohnsiedlung abgegeben worden.

Die Hafenstadt Holbæk liegt rund 60 Kilometer von der Hauptstadt Kopenhagen entfernt.

© dpa-infocom, dpa:260809-930-506261/2

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