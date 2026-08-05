Notfälle
Mehrere Tote nach Schusswaffenvorfall in North Carolina
Polizeiabsperrung
Im US-Bundesstaat North Carolina ist es zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. (Symbolbild)
Michael Reynolds. DPA

Am Morgen kommt es im US-Bundesstaat North Carolina zu einem Schusswaffenvorfall. Nun veröffentlichen die Ermittler erste Informationen.

Lesezeit 1 Minute

Caswell County (dpa) – Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat North Carolina sind mehrere Menschen getötet worden. Eine Person sei zudem mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Ermittlungsbehörde des Bundesstaates auf Facebook mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Morgen (Ortszeit) in Prospect Hill. Beamte des zuständigen Sheriffbüros und der North Carolina State Highway Patrol seien umgehend vor Ort gewesen. «Es besteht derzeit keine Gefahr für die Öffentlichkeit», hieß es weiter. Angaben zu den Hintergründen der Tat oder einem oder mehreren Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst nicht.

Der Ort Prospect Hill liegt rund eine Autostunde von der Hauptstadt des Bundesstaates Raleigh entfernt. Laut US-Zensus zählte der Bezirk Caswell im Osten der USA im Jahr 2025 etwa 22.500 Einwohner.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-489360/1

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