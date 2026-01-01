Mehrere Feuer in Silvesternacht in Leipzig

In Leipzig brannten in der Silvesternacht Mülleimer. Zwischenfälle gab es nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz, sondern auch in der Innenstadt.

Leipzig (dpa) - In Leipzig ist es in der Silvesternacht wieder zu Zwischenfällen und Bränden gekommen. Nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz, sondern auch in der Leipzig Innenstadt gab es diverse Feuer, wie Reporter der Deutschen Presseagentur berichten. Mülleimer brannten.

In den vergangenen Jahren kam es in der Silvesternacht regelmäßig zu Ausschreitungen in Leipzig. Bereits vor dem Jahreswechsel warnte die Polizei, dass nicht nur der Stadtteil Connewitz davon betroffen sein könnte.