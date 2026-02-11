Seit mehr als einer Woche wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Nach einer Festnahme ist der Fall weiterhin ungelöst.

Tucson (dpa) - Im Fall der seit rund zehn Tagen vermissten Nancy Guthrie, der 84-jährigen Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie, ist eine festgenommene Person nach einer Vernehmung wieder freigelassen worden. Das berichtete der CNN-Tochtersender KNXV, ohne weitere Details zu nennen.

Die Festnahme der Person sei zuvor in Rio Rico, rund 100 Kilometer südlich von Tucson im Bundesstaat Arizona, erfolgt. Behörden hätten auch ein Auto und ein Haus in der Stadt durchsucht. Der Aufenthaltsort Guthries, die aus ihrem Haus in Tuscon verschwand, sei weiterhin unbekannt, zitierte der Sender eine Quelle aus Strafverfolgungskreisen.

ABC News hatte unter Berufung auf einen Beamten berichtet, die Festnahme sei mit Unterstützung des FBI erfolgt. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, es handele sich um einen Mann. Laut CNN wurde jedoch keine Anklage erhoben.

Seit Ende Januar keine Spur

Seit Ende Januar fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus. Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei zuletzt auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Eine Frist zur Zahlung von sechs Millionen US-Dollar (rund 5,05 Mio Euro), die in einem Schreiben gefordert worden war, war am Montagabend verstrichen - die Folgen sind unklar. Das FBI hatte zuletzt eine Belohnung von 50.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Auffindung Guthries oder zur Festnahme und Verurteilung der Verantwortlichen führen.