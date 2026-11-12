Mitten in der US-Hauptstadt fallen laut Medien Schüsse. Es soll mehrere Verletzte geben.

Washington (dpa) - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington sind nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bereichs Logan Circle, einem beliebten Viertel mitten in der Hauptstadt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass mindestens vier Menschen angeschossen worden seien. Der Sender NBC News berichtete wiederum von mindestens drei Angeschossenen, die Schüsse sollen in einem Fitnessstudio gefallen sein.

Ein Verdächtiger sei bislang nicht festgenommen worden. NBC News berichtete unter Berufung auf Ermittler, dass sich ein Verdächtiger in einer Wohnung oberhalb des Studios verschanzt habe.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und es gab ein großes Polizeiaufgebot. Auch ein Hubschrauber war in der Luft.