Kriminalität
Mann nach Fund von toter Schülerin gefasst
Suche nach vermisstem 13-jährigen Mädchen
Nach der 13-Jährigen wurde seit Freitag mit einem Großaufgebot gesucht.
Marco Porzig. DPA

Im Zusammenhang mit dem Fund der Leiche einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der Mann habe sich selbst schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Berlin (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Fund der Leiche einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der Mann habe sich selbst schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

© dpa-infocom, dpa:261108-930-962845/7

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