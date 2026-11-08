Im Zusammenhang mit dem Fund der Leiche einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der Mann habe sich selbst schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Berlin (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Fund der Leiche einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der Mann habe sich selbst schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Staatsanwaltschaft mit.