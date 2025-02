Mann greift Menschen auf Markt im Elsass an: Ein Toter

Auf einem Markt in Ostfrankreich geht ein Mann auf andere Menschen los - vermutlich mit einem Messer. Eine Person stirbt, weitere werden verletzt. Was ist bereits bekannt?

Mulhouse (dpa) – Ein Mann hat mehrere Menschen auf einem Markt im Elsass angegriffen und eine Person tödlich verletzt. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff in Mulhouse verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Vermutlich habe er die Menschen am Nachmittag mit einem Messer angegriffen, hieß es von der Polizei. Nähere Informationen zu dem Mann gab es zunächst nicht. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau wollte am Abend in die ostfranzösische Stadt reisen.