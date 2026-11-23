Suchtrupps, Drohnen und ein abgesperrter Wald: Ein angeblicher Löwe hält den Norden der türkischen Metropole Istanbul in Atem. Neue Aufnahmen führen zu einer anderen Bewertung.

Istanbul (dpa) - Die Sichtung eines angeblichen Löwen hat die Einwohner der türkischen Millionenmetropole Istanbul einen Tag lang in Alarmbereitschaft versetzt. Am Montagabend gaben die Behörden vorerst Entwarnung und räumten ein: Bei dem gesichteten Tier handele es sich «weder um einen Löwen noch um eine andere Großkatzenart». Das habe die Auswertung neuer Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven ergeben, teilte das Istanbuler Gouverneursamt mit. Welches Tier die Aufregung ausgelöst hat, blieb aber weiter unklar.

Ausgegangen war der Alarm der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge von einem Anwohner, der den Behörden am Sonntagabend meldete, er habe einen Löwen im Bezirk Sariyer im Norden der Stadt gesichtet. Das Istanbuler Gouverneursamt teilte daraufhin mit, auch Überwachungskameras hätten einen Löwen aufgezeichnet und es sei eine großangelegte Suchaktion im Norden der Stadt gestartet worden, um das Tier lebend einzufangen.

Suchtrupps und Drohnen im Einsatz

Die Behörden riefen Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Belgrad-Wald, der als Erholungsgebiet genutzt wird, wurde abgesperrt. Einsatzkräfte durchkämmten die Gegend.

Anwohner und lokale Medien mutmaßten, dass das Tier aus illegalem Privatbesitz entlaufen sein könnte. Im Fernsehen wurden Sondersendungen mit Experten ausgestrahlt, die erklärten, wie man sich bei der Begegnung mit einem Löwen verhalten sollte.

Das Gouverneursamt teilte nun weiter mit, das infrage kommende Gebiet sei mit Drohnen und Wärmebildkameras sowie am Boden abgesucht worden. Man habe zudem Futterstellen und Wildkameras installiert. Es seien «keine konkreten Hinweise darauf gefunden worden, dass sich ein Löwe in der Gegend aufhält», hieß es.

Man gehe im Interesse der Sicherheit der Bürger allen Hinweisen weiter sorgfältig nach. Die Einsatzteams stünden bereit, um die Lage beim Eingang weiterer Informationen erneut zu bewerten.