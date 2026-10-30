Ein Linienbus ist am Morgen in Schleswig-Holstein verunglückt. Der Bus fährt über einen Kreisverkehr und prallt anschließend gegen eine Hauswand. Noch ist vieles unklar.

Bad Oldesloe (dpa) - Ein Linienbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verunglückt und gegen eine Hauswand gefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dabei mehrere Fahrgäste sowie die Busfahrerin verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Angaben zu einer genauen Anzahl an Verletzten seien zunächst nicht möglich.

Der Unfall passierte gegen 7.20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Busfahrerin über einen Kreisverkehr. Anschließend prallte der Bus gegen eine Hauswand. Die Fahrerin soll ersten Informationen zufolge in dem Bus eingeklemmt sein.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Unfallbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die weiteren Umstände waren zunächst unklar. Laut einer Polizeisprecherin ist auch ein Statiker vor Ort, der sich das beschädigte Gebäude anschaut. Ebenso sei eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden.