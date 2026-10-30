Ein Linienbus ist am Morgen in Schleswig-Holstein verunglückt. Der Bus fährt über einen Kreisverkehr und prallt anschließend gegen eine Hauswand. Noch ist vieles unklar.

Bad Oldesloe (dpa) - Ein Linienbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein gegen eine Hauswand geprallt. Mehrere Fahrgäste, darunter Kinder, wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Busfahrerin wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Insgesamt waren nach Angaben einer Sprecherin mehr als 30 Fahrgäste an Bord des Busses. Zur Frage, wie viele Kinder genau verletzt wurden und wie schwer, gab es zunächst keine Angaben

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Bus plötzlich rechts an einem Auto vorbei, das vor einem Fußgängerüberweg hielt, und streifte es. Anschließend rollte der Bus über einen Grünstreifen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich gegen einen anderen Wagen prallte. Schließlich überquerte der Linienbus einen Kreisverkehr, verließ die Straße und prallte frontal gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Warum es zu dem Unfall kam, war nach Angaben der Sprecherin zunächst unklar.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Unfallbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die weiteren Umstände waren zunächst unklar. Laut einer Polizeisprecherin ist auch ein Statiker vor Ort, der sich das beschädigte Gebäude anschaut. Ebenso sei eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden.