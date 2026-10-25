Unfall
Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen
«Mein Schiff 3»
Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3». (Archivbild)
Sina Schuldt. DPA

Im Hafen von Bremerhaven sind ein Kreuzfahrtschiff und ein Containerschiff zusammengestoßen. Zu dem Vorfall sind bislang kaum Details bekannt.

Bremerhaven (dpa) – In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Tui Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der «Mein Schiff 3» in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die «Mein Schiff 3» befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. «Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen», hieß es.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-892310/2

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