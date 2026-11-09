Sechs Menschen starben bei den Schüssen auf dem Krakauer Marktplatz, mittlerweile ist auch der Angreifer tot. Was über die Verletzten und den Stand der Ermittlungen bekannt ist.

Krakau (dpa) - Der Täter der verheerenden Schusswaffenattacke von Krakau ist tot. Er sei im Krankenhaus gestorben, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen bei X mit. Der 24-Jährige war verletzt worden, als die Polizei ihn in der zweitgrößten Stadt Polens überwältigte. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Terrorverdachts. Bei dem Anschlag auf dem Marktplatz von Krakau erschoss der Mann am Samstag sechs Menschen und verletzte 15 weitere.

Die Verletzten werden in Krankenhäusern in Krakau (Krakow) weiter behandelt, wie der Woiwode von Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, im Sender RMF24 sagte. Der Zustand von 14 von ihnen gelte als stabil. Einer von zwei verletzten Polizisten sei in einem schweren Zustand. Der Woiwode ist der Vorsitzende einer Woiwodschaft, eines größeren Verwaltungsbezirks der Republik Polen.

Polizisten werden als Helden gefeiert

Die beiden Beamten, die sich dem schwer bewaffneten Angreifer in den Weg gestellt hatten, werden in Polen als Helden gefeiert. Lukasz Gibala, der Bürgermeister von Krakau, kündigte der Nachrichtenagentur PAP zufolge eine Ehrung für sie an. Die Polizisten und auch jene Ärzte, die sich um die Verletzten gekümmert hätten, sollen demnach die Auszeichnung Honoris Gratia für Verdienste um die Stadt erhalten.

Zu den Geehrten dürften zwei Chirurgen gehören, die bei der Schusswaffenattacke zufällig in der Nähe waren. Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie sofort den Verletzten zu Hilfe geeilt, sagten Professor Michal Pedziwiatr und Doktor Mateusz Wierdak nach Angaben von PAP. Sie hätten gemeinsam mit Passanten und Polizisten Erste Hilfe geleistet. Einer der beiden Ärzte habe vor Ort die Koordination der medizinischen Maßnahmen übernommen.

Als «stille Helden» bezeichneten die beiden Chirurgen die vielen Ärzte und medizinischen Fachkräfte, die sofort an ihren Arbeitsplatz in den Kliniken geeilt wären. Selbst wenn noch mehr Verletzte eingeliefert worden wären, hätten ausreichend Einsatzteams bereitgestanden.

Tod des Täters bestätigt

Der Woiwode von Kleinpolen bestätigte die Information der Polizei, dass der Schütze im Krankenhaus gestorben sei. Er sei seit der Einlieferung in die Klinik in einem kritischen Zustand gewesen und mindestens dreimal operiert worden. Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen habe ein Arzt den Tod festgestellt.

Der bewaffnete Angreifer hatte auf dem Marktplatz von Krakau (Krakow) aus einem fahrenden Auto heraus das Feuer eröffnet und sechs Menschen erschossen. Zudem wurden später die Leichen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Schwester in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von dem 24-Jährigen erschossen wurden.

Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem «terroristischen Charakter» der Tat. Die Ermittlungen zum Motiv sollen auch nach dem Tod des Schützen fortgesetzt werden.

Trauer um Opfer

Unter den Toten des verheerenden Anschlags sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Unter den zahlreichen Verletzten sind nach früheren Angaben auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

Im Zentrum Krakaus legten Menschen Kerzen und Blumen und Karten nieder. Für Montagabend war eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. «Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird», appellierte Bürgermeister Lukasz Gibala in sozialen Medien.