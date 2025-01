Konfetti auf Nachbars Parkplatz: Israeli mit Messer verletzt

Tel Aviv (dpa) – Weil er deren Parkplatz mit Konfetti beschmutzt haben soll, ist ein Mann im Norden Israels an Silvester von zwei Nachbarn mit einem Messer schwer verletzt worden. Die israelische Polizei teilte mit, der Vorfall habe sich um Mitternacht in der Stadt Migdal Haemek ereignet. Der Mann habe Silvester gefeiert und um 00.00 Uhr Ortszeit Konfetti in die Luft geworfen. Dieses sei auf dem Parkplatz der Nachbarn gelandet, die gewalttätig darauf reagiert hätten. Die beiden Brüder im Alter von 37 und 39 Jahren wurden festgenommen. Das Opfer wurde für lebensrettende Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

