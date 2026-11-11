Als Bayerin ist Ilse Aigner mit dem Fasching bestens vertraut. Jetzt hat die voraussichtliche künftige Bundespräsidentin auch noch eine Einladung zum Karneval erhalten.

Köln (dpa) – Der Kölner Karnevalsprinz Marius I. hat der für das Bundespräsidentenamt nominierten CSU-Politikerin Ilse Aigner gratuliert und sie zum Karnevalfeiern in die Rheinmetropole eingeladen. «Probieren sollte man es auf jeden Fall. Auch als Bayerin ist man da ganz herzlich eingeladen», sagte der Prinz der Deutschen Presse-Agentur. «Kölsch ist in kleineren Gläsern als in Bayern das Bier, das ist aber auch okay», versicherte er. «Schmeckt auch, sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn man aus Bayern kommt. Herzliche Einladung.»

Auf die Frage, ob auch das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau mal von Frauen verkörpert werden sollte, sagte Marius: «Ich sag mal so, ich bin froh, dass es in der kommenden Session kein weibliches Dreigestirn geben wird, weil dann wären wir raus gewesen. Alles, was danach kommt, ist Sache des Festkomitees. Ich kann's mir natürlich vorstellen und bin sehr gespannt, wann es denn kommen wird.»

Traditionell wird auch die Figur der Jungfrau – die die Stadt Köln repräsentiert – von einem Mann verkörpert. Das Festkomitee Kölner Karneval hat erklärt, dass auch Frauen Prinz, Bauer oder Jungfrau verkörpern können. Nur sei es bisher in der Praxis noch nicht dazu gekommen, sagte eine Sprecherin des Festkomitees.