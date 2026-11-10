Etwas mehr als ein Jahr nach dem Gewaltverbrechen an dem achtjährigen Fabian ist das Urteil in dem Indizienprozess gefallen. Die Angeklagte soll demnach wegen Mordes sehr lange hinter Gitter.

Rostock (dpa) - Das Urteil des Landgerichts Rostock im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow ist eindeutig: «Es gab keinen Zweifel», sagte der Vorsitzende Richter Holger Schütt im Rahmen der Urteilsbegründung. «Es ist völlig klar und unzweifelhaft und eindeutig und feststehend, dass Sie die Tat begangen haben», sagte er an die Adresse der 30-jährigen Angeklagten. Entsprechend fiel das Urteil aus: lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.

Zugleich stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah wie zuvor schon die Staatsanwaltschaft das Tatmotiv aus der Beziehung der nun Verurteilten mit Fabians Vater heraus begründet. Die Frau habe in dem Jungen ein «existenzielles Hindernis» gesehen, um die Beziehung zum Vater fortzuführen.

Deshalb habe sie Fabian am 10. Oktober unter einem Vorwand von der Wohnung seiner alleinerziehenden Mutter per Auto abgeholt. Es sei ihre Absicht gewesen, ihn davon zu überzeugen, den Kontakt zu seinem Vater wieder einzustellen. Ihre langjährige Beziehung zu Fabians Vater war Wochen zuvor zu Ende gegangen.

Sechs wuchtige Messerstiche

Sie spazierten nach Überzeugung des Gerichts zunächst in einem Wald im Güstrower Umland. Die Frau sei aber zur Einsicht gekommen, dass sie Fabian, den sie als Störfaktor angesehen habe, nicht überzeugen könne, den Kontakt zum Vater wieder einzustellen.

Daraufhin seien beide zu einem Tümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefahren und wieder ausgestiegen. Die Angeklagte habe dabei verborgen ein Messer mit sich geführt. Schließlich habe sie den Jungen völlig unvermittelt von hinten umgriffen, zu sich gezogen und ihm «sechs wuchtige Messerstiche in den Brustbereich» beigebracht, in der Absicht, ihn zu töten. Fabian sei binnen weniger Minuten gestorben.

Als Schütt dies schildert, muss Fabians Mutter sichtlich um ihre Fassung ringen. Sie schluckt immer wieder. Ihre Anwältin Christine Habetha schaut mit sorgenvollem Blick zu ihr.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette gesprochen und betont, dass es auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft gebe. Die Angeklagte selbst beteuerte während des seit Ende April laufenden Prozesses wiederholt und vehement ihre Unschuld.

44 Indizien gegen die Angeklagte

Die Verteidigung sah auch nach mehr als 30 Prozesstagen viele offene Fragen und hatte nach dem Prinzip «in dubio pro reo» - im Zweifel für den Angeklagten - auf Freispruch plädiert. Es war ein Indizienprozess, sagte nun Schütt. Aber auch Indizien seien Tatsachen. Eigentlich seien Indizienprozesse der Regelfall. Er listete in seiner Urteilsbegründung ausführlich 44 Indizienpunkte auf, die aus Sicht der Kammer gegen die Angeklagte sprachen.

Der Richter verwies in seiner Urteilsbegründung auf das «pathologische Lügen» der Angeklagten, die ein «manipulativ-betrügerisches Verhalten» an den Tag lege, um materielle oder immaterielle Güter zu erlangen. Sie stelle ihr eigenes Wohlergehen voran, so Schütt.

Er attestierte ihr wie zuvor auch der psychologische Sachverständige eine «parasitäre Lebensweise». Demnach habe sie finanziell bis zum Ende der Beziehung zu Fabians Vater von dessen finanzieller Unterstützung profitiert sowie vom Geld anderer Bekannter. Die 30-Jährige erhält seit Jahren eine Erwerbsminderungsrente von über 1.400 Euro.

Schütt rekapitulierte die von Streit, Eifer- und Kontrollsucht der Angeklagten geprägten Beziehung der Frau zu Fabians Vater. Die Eifersucht bezog sich demnach auch auf den Kontakt des Vaters zu seiner Ex-Partnerin, der Mutter Fabians.

Der Junge hatte demnach zeitweise den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen unter dem Eindruck eines Streits, bei dem der Vater die Angeklagte auch körperlich angegriffen habe, aber auch begünstigt durch ihr manipulatives Verhalten dem Jungen und seiner Mutter gegenüber. Im Sommer 2025 näherten sich Vater und Sohn den Schilderungen zufolge wieder an und standen schließlich wieder regelmäßig in Kontakt.

Unzählige Text- und Sprachnachrichten

Nach der Trennung näherten sich auch die nun Verurteilte und Fabians Vater laut Gericht wieder an, hatten in den Tagen kurz vor dem Tod Fabians sogar wieder Sex. Dennoch hätten sie ihre Streitpunkte nicht ausräumen können. Unzählige im Prozess gezeigte und vorgespielte Text- und Sprachnachrichten zeugten von den Konflikten. Als die Angeklagte zur Einsicht gekommen sei, dass eine Wiederaufnahme der Beziehung nicht ohne Weiteres gelingt, habe sie schließlich auch die Tötung Fabians als wahrgenommenen Störfaktor erwogen.

Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater besteht nach dessen Angaben inzwischen wieder. Er versorgte in den vergangenen Monaten auch die Pferde der Frau, die seit 7. November vorigen Jahres in Untersuchungshaft sitzt.

Gegen das Urteil ist das Rechtsmittel der Revision möglich. Die Angeklagte hatte bereits angekündigt bis «ans höchste Gericht» zu gehen, um ihre Freilassung zu erreichen. Über die Revision würde der Bundesgerichtshof entscheiden. Der Antrag muss binnen einer Woche zu Protokoll und innerhalb eines Monats schriftlich begründet werden. Im Rahmen einer Revision werden nicht etwa die Beweisaufnahmen neu aufgerollt. Es wird vielmehr geprüft, ob der Prozess und das Urteil rechtsfehlerfrei sind.