Hollywoodstudios spenden Millionen für Helfer und Feuerwehr

In der kalifornischen Metropole wüten seit einer Woche die Flammen. Auch die Filmbranche hält den Atem an und gibt große Summen an diejenigen, die seit Tagen als Helfer im Einsatz sind.

Los Angeles (dpa) – Wegen der verheerenden Brände in der Filmmetropole Los Angeles haben die großen Hollywoodstudios Millionenbeiträge an Rettungskräfte und Hilfsorganisationen gespendet. Amazon, Universal und Netflix stellten am Montag (Ortszeit) nach eigenen Angaben jeweils umgerechnet rund 9,75 Millionen Euro bereit.

Disney hatte bereits am Freitag eine Spende in Höhe von umgerechnet rund 14,6 Millionen Euro angekündigt. Medienberichten zufolge hat Warner Brothers die gleiche Summe zugesagt. Außerdem habe Sony rund 4,87 Millionen Euro gespendet, berichten «Variety» und «The Hollywood Reporter».

Die Gelder fließen unter anderem an die kalifornische Feuerwehr und das Rote Kreuz. Amazon habe den Rettungskräften zusätzlich firmeneigene Drohnen sowie Sachspenden wie Nahrungsmittel, Kinderbetten und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt, sagte das Unternehmen in einer Mitteilung. Einige der Firmen kündigten auch an, Mitarbeiter, die durch die Brände ihr Zuhause verloren haben, finanziell und logistisch unterstützen zu wollen.