Nach dem Absturz bei Gundelsheim steht fest: Die Maschine kam aus Thüringen. Nach dpa-Informationen sind die Toten Vater und Sohn. Die offizielle Identifizierung steht noch aus.

Gundelsheim (dpa) - Das im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg abgestürzte Kleinflugzeug stammt nach Angaben der Polizei aus Thüringen. Die Maschine war in Arnstadt (Ilm-Kreis) gestartet und stürzte in Gundelsheim ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittler hoffen auf eine baldige Identifizierung der beiden Toten, sie dürfte aber noch einige Zeit dauern. Der Abgleich müsse sicher sein, sagte ein Polizeisprecher.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Toten um einen 38-Jährigen und seinen Vater. Der Sohn flog demnach die Maschine. Beide kamen aus Thüringen.

Das zweisitzige Ultraleichtflugzeug war in einem Weinberg bei Gundelsheim abgestürzt und ausgebrannt. Das Registrierungskennzeichen war nicht mehr zu erkennen. Die Trümmerteile wurden am Sonntagabend eingesammelt und zum örtlichen Bauhof gebracht. Ein Gutachter soll sie im Laufe des Tages untersuchen. Ob die Unfallstelle zur Spurensicherung noch einmal begutachtet wird, war laut dem Sprecher zunächst nicht bekannt. Die Leichen waren am Sonntag geborgen worden.

Klar ist bislang, dass das Kleinflugzeug am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr beim Landeanflug auf einen nahe gelegenen Flugplatz aus unbekannten Gründen durchstartete, einen Zaun streifte und dann mit einem Baum kollidierte. In dem Weinberg stürzte die Maschine ab und ging in Flammen auf. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Erst vor vier Wochen war ein Kleinflugzeug nahe einem Flugplatz bei Weinheim im Grenzgebiet zu Hessen abgestürzt. Auch bei diesem Vorfall gab es zwei Tote.