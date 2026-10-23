Aachen/Pforzheim (dpa) - Der erste Herbststurm des Jahres hat am Nachmittag zu ersten Behinderungen geführt. In Baden-Württemberg stieß eine Regionalbahn mit Hunderten Fahrgästen an Bord mit einem Ast zusammen. Der Zug wurde an der Windschutzscheibe getroffen und hielt auf der Strecke bei Pforzheim an, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gebe es keine.

In Nordrhein-Westfalen wirkte sich das stürmische Herbstwetter ebenfalls auf den Bahnverkehr aus. Auf der Strecke zwischen Stolberg und Aachen Rothe Erde kam es laut einem Bahnsprecher zu einem Oberleitungsschaden als Folge des Sturms. Die Strecke habe deshalb in beide Richtungen gesperrt werden müssen, es gebe Ersatzverkehr nach Aachen, Düren und Langerwehe.

Auch andere Bahnstrecken sind betroffen

Zwischen Neuss Hauptbahnhof und Meerbusch-Osterath waren die Gleise wegen eines umgestürzten Baums ebenfalls nicht befahrbar. Eine weitere Einschränkung zwischen Duisburg-Ruhrort und Oberhausen ebenfalls wegen eines umgestürzten Baums sei schon beseitigt, so der Sprecher. Auch ein Oberleitungsschaden zwischen Aachen und Aachen-West sei schon behoben. «Alles Sturmschäden», so der Sprecher.

Deutschland steht ein stürmisches Wochenende bevor. Ab dem Nachmittag können Sturmböen im Westen Deutschlands bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreichen, in exponierten Lagen kann der Wind orkanartig werden. Für den Brocken im Harz hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben.