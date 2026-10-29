Eine Explosion zerstört große Teile eines Wohnhauses. Am Tag danach finden die Einsatzkräfte in den Trümmern zwei Tote.

Regensburg (dpa) - Nach der heftigen Explosion und dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg haben Einsatzkräfte zwei Leichen gefunden. Wenige Stunden nach dem Fund eines toten Mannes wurde am Nachmittag ein weiterer Mensch in den Trümmern entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ob es sich bei den Toten um zwei zuvor vermisste Personen handelt, ist noch unklar. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, führte der Sprecher aus.

Ursache noch unklar

Die Explosion ereignete sich am frühen Mittwochmorgen und zerstörte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung.

Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nachdem am Morgen die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz beendet worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Haus betreten. Den ersten Leichnam fanden sie am Mittag beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger im Inneren des Gebäudes, den zweiten wenige Stunden später.