Eine Explosion zerstört große Teile eines Wohnhauses, am Tag findet die Polizei in den Trümmern eine männliche Leiche. Ein weiterer Mensch wird noch vermisst.

Regensburg (dpa) – Einen Tag nach der gewaltigen Explosion in einem Regensburger Wohnhaus haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurde ein toter Mann in den Trümmern gefunden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich noch eine zweite Person in den Trümmern befindet. Nach ihr wird weiter gesucht.

Ob es sich bei dem gefundenen Toten um einen der Vermissten handelt, ist noch unklar. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, führte der Sprecher aus.

Ursache noch unklar

Die Explosion ereignete sich am frühen Mittwochmorgen und zerstörte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung.

Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nachdem am Morgen die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz beendet worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Haus betreten. Den Leichnam fanden sie am Mittag beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger im Inneren des Gebäudes.