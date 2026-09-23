Der trockene Sommer ist zu Ende. Die geringe Feuchtigkeit hatte wohl auch auf die Gewitter Einfluss: Es blitzte zwar mehr als im Vorjahr, aber weniger als üblich.

Berlin (dpa) - Ein trockener Sommer, aber mehr Blitze als im Vorjahr: 1.056.200 Mal hat es 2026 bisher geblitzt. Das teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mit. Die Zahl liege zwar etwa 15 Prozent unter dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre, aber deutlich über dem «Rekordtief» im Jahr 2025 mit knapp 720.000 Entladungen.

In die Zählung flossen alle Blitze ein - also die, die auf dem Boden einschlugen, und die, die die Erde nicht berührten. In anderen Statistiken wurden bundesweit weniger Blitze vermerkt. Der österreichische Informationsdienst Aldis/Blids etwa registrierte bislang 135.085 Blitze (Stand 22. September). Für die Statistik wurden nur Erdblitze gezählt, keine Entladungen zwischen Wolken. Zudem wurde jeder Blitz nur einmal gezählt, auch wenn es in ihm mehrere Entladungen gab, der Blitz also flackerte.

Stärkster Blitz in Niedersachsen

Der blitzreichste Monat war laut Nowcast der Juni mit etwa 403.500 Entladungen. Die höchste Blitzdichte gab es demnach in Schleswig-Holstein, die geringste in Sachsen-Anhalt. Der stärkste Blitz wurde in Schiffdorf in Niedersachsen gemessen. «In kürzester Zeit wurde dabei eine rund 21.000-mal höhere Stromstärke erreicht als der maximal zulässige Strom einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere», sagte Nowcast-CEO Richard Fellner.

Zur geringen Gewitteraktivität habe die Trockenheit beigetragen, teilte das Blitzortungsunternehmen mit. Denn entscheidend dafür, ob Jahre blitzreich oder blitzarm sind, ist, ob Hitze und Feuchtigkeit zusammenkommen, da diese Kombination Gewitter begünstigt. Sehr trockene Jahre oder Jahre mit kalten Sommern haben meist eher weniger Blitze.

Mehrere Verletzte bei Blitzeinschlägen

Gelegentlich werden durch Blitzeinschläge Menschen verletzt. Im Juni zelteten mehrere Menschen auf einem Sportplatz im baden-württembergischen Rastatt, als ein starkes Unwetter über die Region zog. Neun Menschen wurden verletzt, sechs kamen in ein Krankenhaus. Sechs Soldaten der Bundeswehr wurden im Juli im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen bei einem Blitzeinschlag verletzt. Bleibende Schäden waren bei ihnen laut Polizei nicht zu befürchten - obgleich das Verletzungsbild eines 18-Jährigen darauf hindeutete, dass er direkt vom Blitz getroffen wurde.