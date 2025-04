In Ahlen bricht in einem Industriegebiet ein Feuer aus und verbreitet sich rasant. Ein Mensch wird verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Ahlen (dpa) – In einem Gewerbegebiet im Münsterland ist ein großflächiger Brand ausgebrochen. Das Gebäude einer Firma in Ahlen, die Kunststoff verarbeitet, habe zwischenzeitlich in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten verletzt worden.

Schätzungen zufolge habe es auf einer Fläche von bis zu 7.000 Quadratmetern gebrannt. Insgesamt seien drei Hallen in Brand geraten. Auch auf eine benachbarte Firma hätten die Flammen übergegriffen.

Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte der Sprecher am frühen Morgen. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Etwa 300 Einsatzkräfte seien vor Ort, auch Unterstützung aus benachbarten Orten wurde angefordert. Umliegende Straßen wurden für den Verkehr gesperrt und Schaulustige abgehalten.

Zur Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine Warnmeldung herausgegeben: Im Bereich Ahlen Süd komme es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag, Türen und Fenster sollten sicherheitshalber geschlossen und Aufenthalte im Freien vermieden werden.