Graues Wetter zur neuen Woche

Der meteorologische Winteranfang bringt kühle Temperaturen, Wolken und Regen. Echtes Winterwetter dürfte nur in Bergregionen möglich sein.

Offenbach (dpa) – Mit dem Dezember kommt nasses, graues Wetter: «Der Montag bringt viele Wolken und zeit- und gebietsweise Regen», sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Süden Bayerns sind demnach Temperaturen um die null Grad, sonst 5 bis 13 Grad zu erwarten. Im Südosten sowie im Bergland gibt es bis Mittag örtlich die Gefahr von Glatteis.

In der Nacht zum Dienstag zeigen sich vor allem Wolken und Regen. In höheren Lagen der Alpen schneit es, in höheren Lagen Südostbayerns bildet sich leichter Frost.

Häufig wolkig und Regen

Der Dienstag wird vor allem grau: Im Süden und Osten ziehen viele Wolken auf, gebietsweise regnet es. Im Bergland kommt das Nass mitunter als Schnee herunter. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 8, im Bergland um null Grad. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen im Süden und Osten nach. Es kühlt auf 1 bis minus 3 Grad ab – im Norden und Nordosten bleibt es häufig frostfrei.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel im Südosten und Nordosten wolkenreich, gelegentlich regnet es. Im Bergland regnet es ausgiebiger, zum Teil kann es auch schneien. Im übrigen Bundesgebiet wird es laut DWD wolkig und teils neblig, nur gebietsweise sind Aufheiterungen möglich. Dafür bleibt es meist trocken bei 1 bis 6 Grad. Im Bergland und bei Nebel hält sich Dauerfrost.

In der Nacht zum Donnerstag kündigt sich im Nordosten und in den Alpen Schnee an.