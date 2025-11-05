Flugzeugabsturz in Kentucky Gouverneur: Mindestens drei Tote bei Flugzeugabsturz in USA dpa 05.11.2025, 00:46 Uhr

i Flugzeugabsturz Louisville USA Jon Cherry. DPA

Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky gehen die Behörden von mindestens drei Toten aus. Diese Zahl dürfte noch steigen, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaats Kentucky, Andy Beshear. Es gebe mindestens elf Verletzte, einige davon hätten sehr schwere Verletzungen erlitten.

