Glatteis, Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern: Wo Autofahrer heute und in der kommenden Nacht besonders aufmerksam sein sollten.

Offenbach (dpa) – Vorsichtig fahren und gute Winterschuhe anziehen: Es ist in Teilen Deutschlands auf den Straßen und Wegen weiterhin glatt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im Süden und der Mitte außerdem neblig.

Von der Lausitz bis nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein rechnet der DWD zeitweise mit leichtem Schneefall. Im Rest des Landes wird der Himmel tagsüber ebenfalls trüb sein – teils mit Nebel. Im Süden und in der Mitte sind einzelne Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich.

Die Höchsttemperaturen im Norden, Osten und Nordbayern liegen bei minus drei bis plus ein Grad. Im Westen und Südwesten wird es mit plus zwei bis sieben Grad etwas wärmer.

Wieder Glatteis möglich

In der kommenden Nacht könnte es auf den Straßen im Süden, Südwesten und den Mittelgebirgen erneut rutschig sein – teils durch überfrierende Nässe oder geringen Schneefall. Stellenweise sei gefrierender Regen und Glatteis möglich.