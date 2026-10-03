Todesstrafe
Gefängnischef tritt nach gescheiterter Hinrichtung zurück
Todesstrafe in den USA
Nach der gescheiterten Hinrichtung von Christa Pike gibt es im US-Bundesstaat Tennessee personelle Konsequenzen. (Symbolbild)
Ben Gray. DPA

Nach der gescheiterten Hinrichtung von Christa Pike wächst der Druck auf Tennessees Strafvollzug. Nun zieht Behördenchef Frank Strada Konsequenzen und tritt zurück.

Lesezeit 1 Minute

Nashville (dpa) – Nach der gescheiterten Hinrichtung der US-Amerikanerin Christa Pike per Giftspritze tritt der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee zurück. Frank Strada werde das Amt in diesem Monat niederlegen, gab der Gouverneur Bill Lee am Samstag bekannt. Strada erklärte, sein Rückzug sei «im besten Interesse der Bevölkerung von Tennessee», während eine unabhängige Untersuchung klären soll, warum Pike die Giftspritze überlebte.

Wer das Amt übergangsweise übernehme, solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Pike sollte am Mittwoch (Ortszeit) hingerichtet werden, überlebte allerdings zwei Giftspritzen. Die 50-Jährige war nach Angaben ihrer Anwälte zuletzt weiter bewusstlos und an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Tennessee hat bislang nicht erklärt, warum Pike trotz zweier Dosen des vorgesehenen Medikaments Pentobarbital überlebte. Gouverneur Bill Lee ordnete eine unabhängige Untersuchung an. In der Causa ist seither eine hitzige Debatte um die Todesstrafe und die Art der Vollstreckung entbrannt.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-784969/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Justiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren