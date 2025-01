Gefährliche Glätte in ganz Deutschland

Offenbach am Main (dpa) - Der aktuelle Wintereinbruch mit Schneefall und frostigen Temperaturen hat in ganz Deutschland für zahlreiche Verkehrsunfälle und -behinderungen gesorgt. Bislang war vor allem der Norden des Landes betroffen. Doch in der Nacht zum Sonntag droht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im gesamten Bundesgebiet Glatteis.

Die Behörden in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Hamburg und Bremen meldeten vermehrt Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen. So kam es in der Nacht allein im Gebiet der Polizei Braunschweig zu mehr als 110 Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg registrierte mehr als 80 Unfälle. Auch in Thüringen und Sachsen kam es vermehrt zu Unfällen aufgrund von Glätte, hier blieb es meist bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

Lkw kommt von der Straße ab - Hunderte Fische verenden

Bei einem Glatteis-Unfall auf der A1 bei Sittensen zwischen Hamburg und Bremen sind Hunderte Forellen auf der Fahrbahn verendet und vier Menschen verletzt worden. Ein Fischtransporter, zwei Lkws und ein Auto waren an dem Unfall beteiligt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Auto rutscht vor Bahnübergang und streift Zug

In Selb im Norden Bayerns geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der schneeglatten Straße vor einem Bahnübergang ins Rutschen und streifte einen vorbeifahrenden Zug. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Auto kracht in leerstehendes Haus

Im bayerischen Sonnefeld kam ein Auto von der schneeglatten Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer - alle vier Insassen des Wagens erlitten dabei Verletzungen. Das leerstehende Haus musste anschließend mit einer Stützkonstruktion gesichert werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Flüge wegen Glätte am BER gestrichen

Wegen der Glätte wurden am Hauptstadtflughafen BER mehrere Flüge gestrichen. Insgesamt seien 30 Flüge betroffen gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Am Samstag wurden demnach bis zum Mittag 17 Abflüge gestrichen.