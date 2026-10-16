An einer Grundschule in Schwelm im südlichen Ruhrgebiet läuft ein großer Feuerwehreinsatz. Laut Polizei ist womöglich Gas ausgetreten. Eine Lehrkraft und drei Kinder kommen ins Krankenhaus.

Schwelm (dpa) - In einer Grundschule in Schwelm bei Wuppertal sind mehrere Kinder nach ersten Erkenntnissen womöglich wegen eines Gasaustritts leicht verletzt worden. Drei Kinder und auch eine Lehrkraft seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete ein Sprecher der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis. Während der Unterrichtszeit waren Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr wegen eines unklaren Geruchs alarmiert worden.

Laut Feuerwehr klagte zunächst eine Lehrkraft über Kreislaufprobleme und Übelkeit, später meldeten sich etwa zehn Schülerinnen und Schüler mit ähnlichen Beschwerden. Drei der Kinder und die Lehrkraft habe man ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war von fünf Kindern und zwei Lehrern im Krankenhaus die Rede, tatsächlich habe man aber einige Personen vor Ort behandeln können, schilderte der Polizeisprecher am Mittag.

Großer Feuerwehreinsatz mit Verstärkung aus Umland

Als die Einsatzkräfte - auch mit Verstärkung aus umliegenden Kommunen - eintrafen, hatten die Lehrerinnen und Lehrer das Schulgebäude bereits geräumt, sagte ein Feuerwehrsprecher einem dpa-Reporter vor Ort. Etwa 200 Kinder und rund 30 Erwachsene seien von dem Vorfall betroffen gewesen. Vor dem Gebäude wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Bis zum Mittag waren die meisten Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern abgeholt worden.

Spezialisten der Feuerwehr Wuppertal rückten teils mit Atemschutzmasken an, um genau zu untersuchen, was ausgetreten war. Nach ersten Erkenntnissen ging die Feuerwehr von Gasaustritt und einer erhöhten Methankonzentration aus. Aber auch ein technischer Defekt war laut Polizei nicht ausgeschlossen. Der üble Geruch soll zuerst im Verwaltungstrakt des Gebäudes aufgefallen sein.