Frankreich: Fünfjähriger in Auto von Schüssen getroffen

Rennes (dpa). Ein Fünfjähriger ist in Frankreich von Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei im Wagen seines Vaters von zwei Geschossen am Kopf getroffen worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft Rennes. Der Mann hatte sein Kind am Samstagabend aus einem Viertel der bretonischen Stadt, in dem bereits am Morgen Schüsse gefallen und Vermummte durch die Straßen gezogen waren, zur Mutter bringen wollen. Der Vater gab an, auf der Fahrt von einem Wagen verfolgt worden zu sein. Die genauen Umstände der Tat und ihre Hintergründe waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

