Flugzeug im südkoreanischen Busan geht in Flammen auf

Busan (dpa) - Ein Passagierflugzeug ist am Flughafen der südkoreanischen Stadt Busan in Brand geraten. Sämtliche der 169 Reisenden sowie sieben Crew-Mitglieder brachten sich nach ersten Angaben über eine aufblasbare Rutsche in Sicherheit, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Drei Menschen erlitten demnach durch die Flammen leichte Verletzungen.

Um 22.30 Uhr am Dienstag (Ortszeit) soll das Heck der Maschine der südkoreanischen Fluglinie Air Busan Feuer gefangen haben. Auf Fotoaufnahmen war zu sehen, dass schließlich aus dem gesamten Flugzeugdach meterhohe Flammen ragten. Weitere Fotos zeigten die ausgebrannte Maschine.

Das Flugzeug hatte aus Hongkong kommend Busan angesteuert. Ob das Feuer erst nach der Landung ausbrach oder bereits in der Luft, ist bislang nicht bekannt.

Erst kürzlich gab es ein Flugzeugunglück in Südkorea

Erst vor einem Monat hatte sich der tödlichste Unfall in der südkoreanischen Luftfahrtgeschichte ereignet. Ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug der südkoreanischen Billifluglinie Jeju Air wurde Ende Dezember kurz nach der Landung am internationalen Flughafen von Muan durch einen harten Aufprall gegen eine Mauer komplett zerstört.

179 der insgesamt 181 Insassen verloren bei dem Unfall ihr Leben. Laut einem ersten Unfalluntersuchungsbericht wiesen beide Triebwerke der Unglücksmaschine deutliche Spuren eines Vogelschlags auf.