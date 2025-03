Stundenlang steht Europas größter Flughafen wegen eines Stromausfalls still. Zehntausende Passagiere sind betroffen. Jetzt meldet sich der Betreiber mit einem Update.

London (dpa) - Nach einem stundenlangen Stromausfall will der Londoner Flughafen Heathrow den Flugbetrieb langsam wieder aufnehmen. Die ersten Flüge sollen später wieder abheben, wie der Flughafen mitteilte. «Wir hoffen, dass wir morgen wieder einen vollständigen Betrieb durchführen können.» Der Airport war geschlossen worden, nachdem es in einem Umspannwerk in der Nähe gebrannt hatte und der Strom ausgefallen war.