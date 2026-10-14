Drei Menschen starben, fünf wurden verletzt: Nach dem Brand in einem Bochumer Wohnhaus steht einer der Bewohner unter Mordverdacht.

Bochum (dpa) - Nach dem verheerenden Feuer mit drei Toten und fünf Verletzten in Bochum hat ein Richter gegen einen Bewohner des Hauses Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der 41-Jährige habe zum Tatvorwurf keine Angaben gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige kommt nun in Untersuchungshaft. Zu seinem Motiv wird noch ermittelt.

Der Verdacht gegen den Rumänen habe sich im Laufe der Ermittlungen erhärtet, teilten die Ermittler mit. Ihm wird dreifacher Mord und Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Ein technischer Defekt konnte als Brandursache ausgeschlossen werden.

Polizeieinsatz am Sonntag

Der 41-Jährige war bereits wegen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Ein Polizeisprecher berichtete, dass es am Sonntag, zwei Tage vor dem Ausbruch des Feuers, einen Polizeieinsatz in dem Haus gab. Dabei sei es um Streitigkeiten gegangen. Ob dies in einem Zusammenhang mit dem Feuer steht, sei aber noch unklar.

Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren und einen 26-jährigen Mann. Alle Todesopfer haben die indische Staatsangehörigkeit. Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat (SPD) hatte von einer «Tragödie, wie sie Bochum seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat», gesprochen.

Hausbewohner standen am Fenster und riefen um Hilfe

Gegen 4.15 Uhr am Dienstag war die Feuerwehr alarmiert worden. Menschen standen an den Fenstern im ersten und zweiten Stock und riefen um Hilfe. Im Zuge der weiteren Löscharbeiten stießen die Rettungskräfte dann in einer der Wohnungen auf die drei toten Erwachsenen. Nach rund vier Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht.