Mexiko-Stadt (dpa) – Bei der Explosion eines mit Flüssiggas gefüllten Tankwagens sind in Mexiko-Stadt 57 Menschen verletzt worden – einige erlitten schwere Verbrennungen. Der Lkw mit einem Fassungsvermögen von 49.500 Litern kippte unter einer Autobahnüberführung um, bevor es zur Explosion kam, wie die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Clara Brugada, mitteilte.

Der Unfall habe eine Druckwelle verursacht, sagte Brugada. Mindestens 19 Menschen hätten schwere Verbrennungen erlitten, 18 Fahrzeuge seien in Brand geraten. Die Generalstaatsanwaltschaft werde die genauen Ursachen des Unfalls untersuchen.

Dramatische Videos zeigen Menschen mit Brandverletzungen

Bilder und Videos, die auf sozialen Medien kursierten, zeigten dramatische Szenen. Zu sehen waren Menschen mit Brandverletzungen in zerfetzter Kleidung und schreiende Passanten, die nach der Explosion davonrannten.

Der Unfall ereignete sich im östlichen Stadtteil Santa Martha Acatitla, an der stark befahrenen Grenze zwischen dem Hauptstadtdistrikt und dem Bundesstaat México. Feuerwehrleute löschten den Brand, wie die Koordinatorin des nationalen Zivilschutzes, Laura Velázquez, dem Fernsehsender N+ sagte.