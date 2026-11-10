Der 22-Jährige war wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft und zeitweise in einer Psychiatrie untergebracht. Welche weiteren Ermittlungen gegen ihn bereits liefen.

Berlin (dpa) - Der mutmaßliche Täter im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin war bereits wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft. Der 22-jährige Mann wurde im Oktober vom Amtsgericht Passau zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Passau in Bayern mitteilte.

Außerdem wurde er vom 5. November 2025 bis Mitte Januar 2026 wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Verdachtsdiagnose bestätigte sich nicht, daher konnte er die Klinik verlassen.

Unfall in Bayern

Am 4. November 2025 war der Mann der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Nummernschildern aufgefallen. Er fuhr mit einem Auto mit Wohnwagen und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Dabei touchierte er zwei Wagen und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Polizisten fanden in seinem Auto ein Butterflymesser und einen Schlagring. Nach dem Vorfall kam er in die Psychiatrie.

Auf dem Handy des Mannes entdeckte die Polizei Darstellungen missbrauchter Kinder, wie die Staatsanwaltschaft Passau mitteilte. Diese Ermittlungen übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin, weil er dort wohnte. Das Amtsgericht Passau verurteilte ihn dann kürzlich wegen Fahrens ohne Führerschein, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Besitzes zweier verbotener Waffen.

Trauerstätte

Unterdessen ist die Gegend vor dem Wohnhaus von Lisas Familie zu einer Trauerstätte geworden. Mehr als hundert Kerzen und weiße Rosen sind von Menschen auf den Gehweg in Berlin-Marzahn gestellt und gelegt worden.

Bunte Zettel, kleine Basteleien und Briefe mit gemalten Bildern, auf denen in Kinderschrift «Für Lisa T.» oder nur «Lisa» stand, bedeckten die Blumen. Jugendliche und Erwachsene standen still an dem Ort und trauerten, manche weinten.

Vietnamesische Gemeinschaft will Familie unterstützen

Auch die vietnamesische Gemeinschaft meldete sich zur Unterstützung für die vietnamesisch-stämmige Familie von Lisa. Eine Delegation vietnamesischer Vereine in Deutschland wollte die Familie besuchen, wie der Dachverband mitteilte. Daran sollten Vertreter des Verbandes und von Vereinen teilnehmen. Der Tod des Mädchens habe die gesamte vietnamesische Gemeinschaft tief erschüttert, hieß es.

Mutmaßlicher Täter weiterhin in Lebensgefahr

Der mutmaßliche Täter schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-jährige Mann wollte sich am Sonntag erschießen, als die Polizei vor dem Haus im Nordosten Brandenburgs auftauchte, in dem er sich aufhielt und in dem auch die Leiche lag. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ob er überlebt und jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird, ist demnach völlig offen.

Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der Mann stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise. Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht.

Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Datenträger mit mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, wurden dabei beschlagnahmt.

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Lisa hatte ihre Wohnung vor einer Woche morgens verlassen, um zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an. Die Polizei suchte aufwendig nach ihr. Letztlich führte aber ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.