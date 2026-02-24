Seit mehr als drei Wochen ist die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie schon verschwunden. Ihre Familie hofft weiter - und erhöht jetzt die Belohnung für Hinweise.

Tucson (dpa) – Die Familie der seit mehr als drei Wochen im US-Bundesstaat Arizona vermissten Nancy Guthrie hat eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 850.000 Euro) angeboten für Hinweise, die zum Auffinden der 84-Jährigen führen. «Helft uns, unsere geliebte Mutter nach Hause zu bringen», sagte die TV-Moderatorin Savannah Guthrie in einem auf Instagram veröffentlichten Video, bei dem sie immer wieder in Tränen ausbrach. «Bitte seid das Licht in der Dunkelheit.»

Die Familie glaube immer noch an «ein Wunder», sagte Guthrie weiter. «Wir wissen aber auch, dass sie schon von uns gegangen sein könnte.» Auch die Bundespolizei FBI verbreitete die Informationen über die von der Familie ausgesprochene Belohnung und ergänzte, dass auch die eigene Belohnung von 100.000 Dollar weiter angeboten bleibe.

Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen, selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Mutter der TV-Moderatorin war zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus.