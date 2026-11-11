Ein Auto fährt in Los Angeles auf einem belebten Bürgersteig in Straßenstände - drei Menschen sterben. In welche Richtung die Ermittlungen der Polizei nun gehen.

Los Angeles (dpa) - Nach der Todesfahrt in Los Angeles mit drei Todesopfern ist ein 61-jähriger Mann festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Mord sowie auf Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ermittelt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten. Der Mann war nach dem Vorfall zunächst ins Krankenhaus gekommen, sei mittlerweile aber festgenommen worden.

Früheren Angaben zufolge war das Fahrzeug im Stadtteil North Hollywood auf einen Bürgersteig und dann nahe einer U-Bahnstation in Straßenstände gefahren. Die Ursache für den Vorfall wird noch untersucht. Ob der Fahrer mit Vorsatz auf den Bürgersteig gefahren ist, ist bisher nicht bekannt.

Drei Frauen wurden bei dem Vorfall getötet, weitere kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Autos, teilte ein Polizeisprecher laut der «Los Angeles Times» mit.