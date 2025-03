Für Mallorca und Menorca gilt am Wochenende eine Sturmwarnung. Das hat aber auch etwas Gutes. Der Sturm vertreibt die Regenwolken und sorgt im Anschluss für frühlingshaftes Wetter.

Palma (dpa) - Der März war bislang ungewöhnlich regenreich auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Was nicht schlecht ist, da die spanische Insel im Winter und Frühjahr darauf angewiesen ist, die Wasserreserven für den Sommer aufzufüllen, wenn die vielen Touristen den Verbrauch in die Höhe schnellen lassen. Am Wochenende vertreibt nun ein Sturm die Regenwolken und soll im Anschluss für frühlingshaftes Wetter sorgen.

Vorher wird es aber stellenweise recht ungemütlich. Mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde sollen Windböen über die Bergspitzen des Tramuntana-Gebirges im Westen Mallorcas fegen. Im Flachland dürfte es etwas ruhig bleiben.

Im Süden, Westen und Norden der Insel gilt die Warnstufe Gelb, die erste von insgesamt drei Warnstufen. An den Küsten gilt mitunter die zweite Warnstufe Orange wegen hohen Wellengangs.

Hohe Wellen erwartet

Allerdings ruderte der spanische Wetterdienst Aemet hier schon etwas zurück. Lautete am Freitag noch die Prognose, die Wellen würden bis zu zehn Meter hoch, sind es nun «nur» noch bis zu fünf Meter. Vorsicht beim Strandspaziergang ist dennoch angebracht. Immer mal wieder werden unachtsamen Passanten ins Meer gespült.

Heftiger erwischt es die balearische Nachbarinsel Menorca, die nordöstlich von Mallorca liegt. Hier sollen die Wellen 13 Meter hoch sein. Ab Sonntag gibt es dafür dann wieder blauen Himmel und reichlich Sonne. Die weiter südwestlich gelegene Promi-Insel Ibiza entgeht dem Sturm weitgehend ungeschoren. In der neuen Woche sollen die Temperaturen auf 22 Grad steigen. Das dürfte die Urlauber freuen. Denn bald startet die neue Saison.