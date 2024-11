Ermittlungen nach Tod von Mann bei Streit auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in einer kleinen Gemeinde im Kreis Schwäbisch Hall stirbt ein Mann. Kurz nach der mutmaßlichen Tat werden drei Männer festgenommen. Viele Fragen sind offen.

Oberrot (dpa) – Ein Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz im Landkreis Schwäbisch Hall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es ein Streit unter Lkw-Fahrern. Nach dem Vorfall am Abend im baden-württembergischen Oberrot wurden drei Männer in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob sie beteiligt waren und damit tatverdächtig sind, muss jedoch noch geklärt werden, wie es von der Polizei am Morgen hieß.

Den Angaben zufolge war ein Streit zwischen mehreren Menschen im Industriegebiet in Oberrot eskaliert. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Mann tödlich verletzt worden sei. Das Alter sowie weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Mehrere Spuren seien bereits gesichert worden. Nun laufen die Ermittlungen.