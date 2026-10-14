120 Millionen Euro hat ein Mann aus der Nähe von Düsseldorf im Eurojackpot gewonnen. Wie kommt er nun eigentlich an sein Geld? Kleiner Spoiler: Ein Koffer wäre für die ganzen Scheine viel zu klein.

Mettmann (dpa) - Es war ein unscheinbares «Pling» auf dem Handy - eine Mitteilung der Lotto-App. Aber die war für einen 35-Jährigen aus der Nähe von Düsseldorf 120 Millionen Euro wert. Der Mann hat als Einziger alle Zahlen beim Eurojackpot richtig getippt und damit die höchstmögliche Gewinnsumme bei einer Lotterie in Deutschland eingestrichen. Das Geld bekomme er in ein paar Wochen ganz unkompliziert auf sein Girokonto überwiesen, teilte der Online-Anbieter Lotto24 mit.

Ein speziell geschulter Mitarbeiter habe den 35-Jährigen aus dem Kreis Mettmann kurz nach der Ziehung am Dienstagabend angerufen und ihn über den außergewöhnlichen Gewinn informieren wollen, sagte ein Lotto24-Sprecher. Doch der Glückspilz hatte vorher schon die Mitteilung über seine App bekommen. «Am Telefon war er sehr überwältigt von dem Gewinn und völlig sprachlos.»

35-Jähriger wollte eigentlich gar keinen Tipp abgeben

Der Gewinner habe in den vergangenen Jahren immer wieder mal Tipps für den Eurojackpot abgegeben, aber nicht regelmäßig gespielt. Zuletzt habe er am vergangenen Freitag, als auch schon 120 Millionen Euro im Jackpot lagen, gerade mal zehn Euro gewonnen.

Für die Ziehung am Dienstag habe er eigentlich gar keinen Tippschein abgeben wollen, berichtete der Lotto24-Sprecher. Erst ganz kurzfristig habe er sich umentschieden und doch noch 36,80 Euro in einen Tippschein investiert. «Er hat die gleichen Zahlen gespielt wie schon am Freitag.»

In einem Feld waren das die Zahlen 11, 17, 20, 22 und 35 sowie die Eurozahlen 4 und 8 - der Tipp war 120 Millionen Euro wert, denn genau diese Zahlen wurden bei der Ziehung im finnischen Helsinki ermittelt.

Plötzlich sind 120.000.000 Euro mehr auf dem Girokonto

Das Geld komme in rund vier Wochen ganz diskret per Überweisung auf das Girokonto des 35-Jährigen. Vorher werde die Bankverbindung natürlich doppelt und dreifach überprüft - und auch die Hausbank des Gewinners müsse informiert werden. «Wenn zum Beispiel bei einer Kreissparkasse plötzlich 120 Millionen ankommen, ist das dort auch ein Vorfall. Deshalb müssen wir das alles genau vorbereiten», betonte der Sprecher.

Übrigens: Würde man versuchen, die gesamte Summe in bar zu überbringen, wären das 24 große Reisekoffer voll mit 100-Euro-Scheinen, hat die beim Eurojackpot federführende Gesellschaft Westlotto ausgerechnet.

Den Gewinner werde man in solch einer Ausnahmesituation auf jeden Fall nicht allein lassen. Speziell geschulte Mitarbeiter halten Lotto24 zufolge den Kontakt zu ihm. «Unser wichtigster Tipp ist erstmal: Überleg Dir, wem Du alles von dem Gewinn erzählst», sagte der Sprecher. Als Nächstes sollte man sich in der Regel Hilfe von einem Finanzberater holen.

Mehrere Millionäre auch in Gewinnklasse 2

Nicht ganz so viel Geld, aber immer noch genug für ein finanziell sorgenfreies Leben gab es bei der Ziehung am Dienstagabend in der Gewinnklasse 2: Sieben Spielteilnehmer bekommen dort jeweils knapp drei Millionen Euro. Zum Jackpot fehlte ihnen lediglich eine richtige Eurozahl. In Deutschland gab es zwei Gewinner aus Hessen und Niedersachsen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. An der europäischen Lotterie können sich Teilnehmer aus 19 Ländern beteiligen. Sie tippen fünf Zahlen von 1 bis 50 und außerdem zwei sogenannte Eurozahlen von 1 bis 12.